V Boleráze budujú časť kanalizácie, zákazka prevyšuje 1,3 milióna eur
Srdcom tejto etapy je veľká prečerpávacia stanica, ktorá má byť pripravená zbierať odpadové vody aj z častí, ktoré ešte len obce plánuje budovať.
Autor TASR
Boleráz 9. mája (TASR) - V obci Boleráz neďaleko Trnavy budujú ďalšiu časť kanalizácie. Zákazka prevyšuje 1,3 milióna eur, financovaná je prevažne z prostriedkov Envirofondu. Ako priblížil starosta obce David Matula, po skončení prác bude pokrytých kanalizáciou približne 80 percent obce.
Srdcom tejto etapy je veľká prečerpávacia stanica, ktorá má byť pripravená zbierať odpadové vody aj z častí, ktoré ešte len obce plánuje budovať. „Od nej sa budú kaskádovým spôsobom posúvať k jestvujúcim čerpacím staniciam a pokračovať do čistiarne odpadových vôd Zeleneč,“ ozrejmil starosta.
Na kompletné pokrytie kanalizáciou zostane po skončení prác potrebné dobudovať ešte zvyšných 20 percent. „Vyzerá to ako kúsok, ale v absolútnych číslach sa bavíme o zhruba 4,6 milióna eur. Tým, ako bude čas pokračovať, tak to bude len drahšie a drahšie,“ dodal Matula.
Boleráz má podľa slov starostu pripravenú realizačnú dokumentáciu na celý zvyšok obce. „Je to pre nás priorita. Vďaka tomu sme pripravení a chystáme sa podať ďalšiu žiadosť do Envirofondu, a to vo výške tri milióny eur,“ doplnil. Poukázal na časovú náročnosť procesov od podania žiadosti, cez realizáciu verejného obstarávania, až po začiatok realizácie.
Stavebné práce aktuálnej etapy majú byť ukončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Igor Baďura zo spoločnosti CS predpokladá, že práce by mohli skončiť v predstihu, a to do konca tohto kalendárneho roka.
Priblížil, že súčasťou zákazky sú dve čerpacie stanice, 1600 metrov gravitačnej kanalizácie a 400 metrov výtlačných potrubí. Ide napríklad o uličky smerom na železničnú stanicu. Pripojiť by sa mohlo 120 nehnuteľností. V uliciach, kde sa bude stavba realizovať, príde počas prác k nevyhnutným obmedzeniam.
