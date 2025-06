V Boľkovciach vybudovali lodenicu pre splavovanie rieky Ipeľ

Boľkovce 11. júna (TASR) - Do siete bodov so zázemím pre vodákov na rieke Ipeľ sa zaradili aj Boľkovce v okrese Lučenec. V obci vybudovali novú lodenicu s výbavou, splavovanie bude možné na približne 3,5 kilometra dlhom úseku do obce Holiša. TASR o tom informovala Linda Ágoštonová z oblastnej organizácia cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie.



Novú infraštruktúru pre vodákov v Boľkovciach slávnostne predstavili v pondelok (9. 6.). V blízkosti Ipľa pribudla lodenica so zázemím a výbavou, ktorá pozostáva z dvoch kajakov, záchranných viest, vesiel a sudov. Z Boľkoviec bude možné splavovať približne 3,5 kilometra dlhú trasu do Holiše, úsek je stredne náročný, vhodný napríklad pre rodiny so staršími deťmi.



Realizáciu projektu finančne podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Lodenica má prispieť k rozšíreniu ponuky zážitkového spoznávania Novohradu, jej vznik víta i miestna samospráva. „Naším cieľom je každoročne organizovať podujatie Splavovanie a čistenie rieky Ipeľ, čím chceme nielen zachovať čistotu prírody, ale aj vytvoriť novú turistickú tradíciu,“ uviedol starosta Boľkoviec Ladislav Vanko s tým, že v tomto roku sa podujatie uskutoční od 7. do 10. augusta.



V minulom roku Ipeľ podľa OOCR splavilo vyše 2000 evidovaných návštevníkov, teda takých, ktorí si prenajali kajak alebo raft od miestnych poskytovateľov tejto služby. Rieka je splavná na viacerých úsekoch. Na hornom toku je možný splav z Holiše po Kalondu s dĺžkou 10 kilometrov, dostupný je aj splav z Rapoviec do Kalondy. Tri trasy majú vodáci na výber v obci Bušince, ide o úseky s dĺžkou šesť, osem a 14 kilometrov.