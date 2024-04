V Boroch plánujú postaviť spojenú školu

Bratislava 13. apríla (TASR) - V bratislavskej štvrti Bory plánujú postaviť spojenú školu. Zriadiť tam chcú materskú i základnú školu a gymnázium. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť Bory, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na približne 15 miliónov eur.



"Navrhovaný objekt sa nachádza v novovznikajúcej urbanistickej štruktúre Bory, ohraničenej z juhu novou komunikáciou Ulice Jána Holíka," uviedol developer v zámere. Zároveň podľa neho susedí aj s nezastavenými parcelami, na ktorých sa v budúcnosti predpokladá výstavba. V širšom okolí sa tiež nachádza nemocnica, bytová zástavba či komerčné priestory.



"Spojená škola Felix funkčne a vhodne doplní existujúcu a plánovanú výstavbu o v súčasnosti chýbajúcu predškolskú a školskú funkciu," ozrejmil investor. Celkovo má mať päť nadzemných podlaží. Súčasťou je aj telocvičňa, ktorá je spojená so školou.



Na prvom nadzemnom poschodí sa má nachádzať materská škola, telocvičňa, jedáleň a vstupné priestory. Na druhom a treťom nadzemnom poschodí má byť základná škola s navrhnutými 27 triedami. Na štvrtom nadzemnom poschodí je zas gymnázium, na ďalšom poschodí sa počíta so štartovacím bývaním pre učiteľov a školiacimi priestormi. Vybudovať sa má aj 39 parkovacích miest.



Materská škola počíta s 80 deťmi, základná škola so 600 a gymnázium by malo byť pre 300 detí. "Predpokladaný počet zamestnancov bude asi 60," dodal investor. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025, jej ukončenie sa odhaduje v roku 2028.