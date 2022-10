V Bošáci chcú za pol milióna eur postaviť novú kompostáreň

Bošáca 27. októbra (TASR) – Obec Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom chce postaviť novú kompostáreň. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Na výstavbu kompostárne chce samospráva využiť fondy Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové predpokladané náklady na projekt sú takmer 500.000 eur bez DPH.



Súčasťou projektu sú aj nízkonapäťové rozvody elektrickej energie v areáli kompostárne a technológia prevzdušnenia. Lehota na predkladanie ponúk je do 10. novembra. Kompostáreň by mal víťaz verejného obstarávania postaviť do šiestich mesiacov od zadania zákazky.