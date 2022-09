V botanickej záhrade privítali počas sezóny tisícky návštevníkov

Vysoké Tatry 20. septembra (TASR) - Uplynulý víkend privítala Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách posledných návštevníkov tejto sezóny. Za štyri mesiace ich tam zavítalo približne 13.600, čo je zhruba o pätinu viac ako vlani. Informovala o tom vedúca botanickej záhrady Janka Černická zo Správy Tatranského národného parku (TANAP).



"Po predchádzajúcich dvoch rokoch opatrení súvisiacich s pandémiou sa na čelo rebríčka návštevnosti opäť vrátil jún, pre ktorý sú typické školské výlety. V lete bol o botanickú záhradu záujem najmä zo strany rodín s deťmi a na jeseň prišli väčšinou seniori. Návštevníci ocenili, že aspoň takto môžu vidieť kúsok autentickej tatranskej prírody. Našli sa aj takí, ktorých by potešilo, keby sme mali otvorené celoročne a pestovali rastlinky v skleníkoch," zhodnotila uplynulú sezónu Černická.



Na ploche 3,2 hektára mohli návštevníci v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach aj túto sezónu obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Dokopy sa počas tejto sezóny predalo takmer 2400 sadeničiek rastlín a 222 sadeníc stromov. Najväčší záujem bol o plesnivec alpínsky, horec Clusiov, dryádku osemlupienkovú a astru alpínsku. Spomedzi drevín to boli kosodrevina, limba, jedľa či borovica.



Tradičným ohlasovateľom konca sezóny sú podľa Černickej svetlofialové kvietky astry spišskej. Hoci je botanická záhrada od utorka zatvorená, jej zamestnancov čaká v nasledujúcich týždňoch množstvo práce. "Celý areál vrátane jazierok musíme pripraviť na prezimovanie a už koncom októbra začneme vysievať aj semienka rastlín, aby bolo čo obdivovať počas ďalšej sezóny, ktorá by mala v expozícii odštartovať na budúci rok v máji," upozornila Černická s tým, že dovtedy môžu nadšenci tatranskej flóry vidieť kvetenu v priestoroch Múzea TANAP-u. V presklených vitrínach a diorámach znázorňujúcich jednotlivé vegetačné stupne tam nájdu približne 150 druhov kvetov vrátane tých, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať.