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V Botanickej záhrade SPU v Nitre začala fungovať univerzitná včelnica
Aktuálne sa vo včelnici nachádza päť včelstiev.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - V Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre začala fungovať nová včelnica. Ako uviedla SPU, jej výstavba bola podporená vďaka projektom Zelené oázy Nadácie Ekopolis a BIO:VCEL:IN EDUkácia - Tipsport.
Aktuálne sa vo včelnici nachádza päť včelstiev. Cieľom nového pracoviska je produkcia vlastného medu, výroba ochutených medov a ďalších včelích produktov v podobe tinktúr, peľu či propolisu. „V budúcnosti by sa tieto výrobky mohli dostať aj do ponuky univerzitného bufetu,“ uviedla Botanická záhrada SPU.
Pri budovaní univerzitnej včelnice sa myslelo aj na bezpečnosť. Podľa odborníkov je dôležitá správna orientácia takzvaných letáčov voči svetovým stranám. „Vďaka nej včely nesmerujú svoj pohyb za úle. Zároveň sme stavili na kvalitný genofond včelstiev a matiek, keďže povaha matky výrazne ovplyvňuje správanie celého včelstva. V úľoch sa nachádzajú výberové matky slovenskej včely kranskej z certifikovanej šľachtiteľskej stanice Radouš pri Výskumnom ústave Dol, špeciálne šľachtené pre svoju miernu povahu,“ priblížili pracovníci Botanickej záhrady SPU.
Ako zdôraznili, včely nie sú prirodzene agresívne a bránia sa len vtedy, keď sa cítia ohrozené alebo chránia svoj úľ. „Sú pritom nenahraditeľnou súčasťou prírody, zabezpečujú opeľovanie rastlín a významne prispievajú k zachovaniu biodiverzity,“ doplnila Botanická záhrada SPU.
Aktuálne sa vo včelnici nachádza päť včelstiev. Cieľom nového pracoviska je produkcia vlastného medu, výroba ochutených medov a ďalších včelích produktov v podobe tinktúr, peľu či propolisu. „V budúcnosti by sa tieto výrobky mohli dostať aj do ponuky univerzitného bufetu,“ uviedla Botanická záhrada SPU.
Pri budovaní univerzitnej včelnice sa myslelo aj na bezpečnosť. Podľa odborníkov je dôležitá správna orientácia takzvaných letáčov voči svetovým stranám. „Vďaka nej včely nesmerujú svoj pohyb za úle. Zároveň sme stavili na kvalitný genofond včelstiev a matiek, keďže povaha matky výrazne ovplyvňuje správanie celého včelstva. V úľoch sa nachádzajú výberové matky slovenskej včely kranskej z certifikovanej šľachtiteľskej stanice Radouš pri Výskumnom ústave Dol, špeciálne šľachtené pre svoju miernu povahu,“ priblížili pracovníci Botanickej záhrady SPU.
Ako zdôraznili, včely nie sú prirodzene agresívne a bránia sa len vtedy, keď sa cítia ohrozené alebo chránia svoj úľ. „Sú pritom nenahraditeľnou súčasťou prírody, zabezpečujú opeľovanie rastlín a významne prispievajú k zachovaniu biodiverzity,“ doplnila Botanická záhrada SPU.