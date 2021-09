V Botanickej záhrade TANAP sa skončila tohtoročná sezóna

Tatranská Lomnica 20. septembra (TASR) - Poslednýkrát v tomto roku si mohli návštevníci v nedeľu (19. 9.) pozrieť Expozíciu tatranskej prírody v Botanickej záhrade, ktorú v Tatranskej Lomnici prevádzkujú Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP-u).



Pokochať sa pohľadom na vzácne druhy tatranskej flóry budú môcť záujemcovia podľa koordinátorky vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martiny Petránovej až budúci rok v máji, kedy by botanická záhrada po zime mala ako obvykle otvoriť svoje brány.



Hoci návštevnosť expozície po nástupe pandémie nového koronavírusu o niečo poklesla, oproti predchádzajúcej sezóne počet záujemcov o jej prehliadku mierne stúpol. Od polovice mája až do 19. septembra ju navštívilo 10.990 ľudí, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast o viac ako 1300 ľudí.



"O botanickú záhradu bol záujem najmä zo strany rodín so školopovinnými deťmi, na jeseň si návštevu expozície odložili predovšetkým seniori. Aj napriek tomu, že zatiaľ nedosahujeme čísla spred pandémie ochorenia COVID-19, táto sezóna by sa dala považovať za pomerne úspešnú," zhodnotila návštevnosť Expozície tatranskej prírody počas uplynulej sezóny jej vedúca Janka Černická.



Na ploche viac ako tri hektáre mohli návštevníci už tradične obdivovať vyše 330 druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.



"Keďže väčšina rastliniek má svoje optimum v máji a júni, expozíciu sa oplatí navštíviť najmä v prvých týždňoch po jej otvorení, v septembri býva väčšina z nich už odkvitnutá. Vybrané druhy kvetov a drevín si mohli návštevníci priamo v Expozícii tatranskej prírody aj kúpiť. Najväčší záujem bol už tradične plesnivec alpínsky a horec Clusiov, v kurze však boli aj astra alpínska či dryádka osemlupienková. Spomedzi drevín dominovali kosodrevina, limba, borovica a jedľa," priblížila Petránová.



Aj keď je botanická záhrada od pondelka pre návštevníkov zatvorená, jej zamestnanci budú celý areál pripravovať na prezimovanie a už koncom októbra začnú vysievať aj pripravené semienka rastlín.



"Epozícia by mala svoje brány otvoriť opäť v máji, dovtedy môžu turisti obdivovať vzácnu tatranskú flóru v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, kde v presklených vitrínach a diorámach, znázorňujúcich jednotlivé vegetačné stupne, nájdu približne 150 druhov kvetov vrátane tých, ktoré sa v botanickej záhrade nedajú dopestovať," dodala Petránová.