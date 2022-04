V Botanickej záhrade UK na jar kvitnú cibuľoviny, sakury i skalničky

Bratislava 24. apríla (TASR) – V Botanickej záhrade Univerzity Komenského (UK) v Bratislave kvitnú v jarných týždňoch viaceré druhy rastlín. Pre TASR to uviedol riaditeľ botanickej záhrady Jaroslav Bella s tým, že tento rok sa z dôvodu zlepšujúcej sa pandemickej situácie v krajine uskutočnia v jej areáli aj viaceré podujatia.



"Momentálne kvitnú cibuľoviny, magnólie, sakury, jarné kry, niektoré druhy rododendronov, v skleníkoch sú to tropické lekná a orchidey a ďalšie tropické druhy rastlín," priblížil Bella. V skalkách sú v týchto dňoch zas rozkvitnuté skalničky.



Riaditeľ uviedol, že tento rok po dvoch rokoch pandémie ochorenia COVID-19 otvorili botanickú záhradu v plánovanom termíne, a to 1. apríla. Ako poznamenal, minulý rok to bolo 18. apríla a v roku 2020 až 6. júna. Bella priblížil, že počas tejto sezóny sa uskutočnia viaceré akcie, najbližšie od 29. apríla do 1. mája to bude výstava skalničiek. V júni (3.-5.6.) je naplánovaná v areáli botanickej záhrady výstava kaktusov a 25. júna otvorenie kultúrneho a športového leta. V septembri sa má uskutočniť výstava s názvom plody jesene.



Návštevníci a milovníci prírody môžu expozíciu botanickej záhrady navštíviť denne od 9.00 do 18.00 h. Posledný vstup je o 17.30 h.