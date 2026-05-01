Piatok 1. máj 2026
V Botanickej záhrade UK v Bratislave otvorili výstavu skalničiek

Ilustračné foto. Foto: TASR Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Verejnosť môže v Botanickej záhrade Univerzity Komenského (UK) v Bratislave spoznávať a obdivovať rozkvitnuté skalničky. V piatok sa v areáli záhrady začala výstava venovaná týmto rastlinám. Informuje o tom botanická záhrada na svojom webe.

Tradičná výstava skalničiek bude verejnosti prístupná do nedele 3. mája od 9.00 h do 18.00 h. Návštevníci si okrem výstavy skalničiek budú môcť počas sviatočného predĺženého víkendu v areáli botanickej záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín. Členené sú na skleníkové a vonkajšie skupiny rastlín.

Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie verejnosti.
