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V Botanickej záhrade UK v Bratislave otvoria v piatok výstavu kaktusov
Výstava kaktusov bude verejnosti prístupná do nedele 7. júna od 9.00 h do 18.00 h. Návštevníci si okrem výstavy kaktusov budú môcť v areáli botanickej záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Verejnosť bude môcť v Botanickej záhrade Univerzity Komenského (UK) v Bratislave spoznávať a obdivovať kaktusy. V piatok (5. 6.) sa v areáli záhrady začne výstava venovaná týmto rastlinám. Informuje o tom botanická záhrada na svojom webe.
Výstava kaktusov bude verejnosti prístupná do nedele 7. júna od 9.00 h do 18.00 h. Návštevníci si okrem výstavy kaktusov budú môcť v areáli botanickej záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín. Členené sú na skleníkové a vonkajšie skupiny rastlín.
Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie verejnosti.
Výstava kaktusov bude verejnosti prístupná do nedele 7. júna od 9.00 h do 18.00 h. Návštevníci si okrem výstavy kaktusov budú môcť v areáli botanickej záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín. Členené sú na skleníkové a vonkajšie skupiny rastlín.
Botanickú záhradu v Bratislave založili v januári 1942. Je vedecko-pedagogickým pracoviskom UK v Bratislave, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie verejnosti.