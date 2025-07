V botanickej záhrade v Košiciach vystavujú umelecké diela

Košice 18. júla (TASR) - Návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môžu obdivovať aj umelecké diela. Vďaka výstave v spolupráci s Východoslovenskou galériou (VSG) sa ich tu nachádza viac ako 30. Vernisáž je naplánovaná na piatok o 18.00 h. Pre TASR to uviedla kurátorka výstavy Zuzana Janečková.



„Primárne ide o sochy zo zbierky VSG, ale aj maľby a iné predmety. Väčšinou sú situované v skleníkoch, ale niekoľko diel je inštalovaných aj v exteriéri,“ spresnila s tým, že do úvahy museli brať aj materiály, z ktorých sú jednotlivé diela zhotovené a klimatické podmienky v skleníkoch.



Návštevníci si na výstave s názvom Botanická záhrada môžu pozrieť napríklad diela umelcov ako Vojtech Löffler, Ján Mathé, Arpád Račko či súčasných autorov ako Oto Hudec, Erik Sikora, Andrea Čepišáková a ďalších.



Ide o súčasť projektu, ktorý pozostáva z troch výstav. Prvú otvorili v závere júna v priestoroch VSG na Alžbetinej ulici v Košiciach, kde sú vystavené rastliny. „Nejde len o presun objektov - ide o presun pohľadu diváctva. Chceme, aby návštevníctvo obidvoch inštitúcií objavovalo nové vzťahy medzi prírodou a umením a prestalo ich od seba striktne oddeľovať ako niečo buď umelé alebo naopak prírodné. Hybridnosť je častá ako vo sfére biológie a botaniky, tak aj v umení. Dochádza k rôznym kríženiam, vďaka ktorým vznikajú nové entity,“ dodala Janečková.



Súčasťou piatkovej vernisáže v botanickej záhrade na Mánesovej ulici budú aj performancie. Vstup na vernisáž je pre verejnosť voľný. Výstava potrvá do 15. septembra.