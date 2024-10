V Botanickej záhrade v Košiciach vzniká Aleja významných osobností

Košice 17. októbra (TASR) - V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vzniká Aleja významných osobností. Prvý strom v nej vo štvrtok slávnostne zasadil bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Aleju sa rozhodli vytvoriť pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov. Návštevníkom má pripomínať dôležitosť stromov a potrebu aktívnej starostlivosti o životné prostredie.



V budúcej aleji v lesoparku botanickej záhrady pribudla ako prvá višňa obyčajná kultivar Rhexii. Ide o okrasný strom s plným bielym kvetom, ktorý kvitne zvyčajne koncom mája a nevytvára plody. "Nech len rastie pekne do výšky aj do šírky, a nech slúži všetkým tým, ktorí sa sem prídu pozrieť a rekreovať," povedal pre TASR Schuster.



"Som nesmierne rád, že v čase, keď sa stretávame s mnohými necitlivými zásahmi do prírody vrátane ziskuchtivého výrubu stromov, začíname novú tradíciu," uviedol riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi. Podľa neho chcú pripomenúť význam stromov a dôležitosť starostlivosti o životné prostredia. "Významné osobnosti určite pôjdu veľmi dobrým príkladom všetkým ostatným," dodal.



Stromy majú do aleje postupne vysádzať významné osobnosti zo Slovenska aj zo zahraničia. Označované budú dvojjazyčnými informačnými tabuľkami.



"Vedenie univerzity považuje toto podujatie za významný príspevok Botanickej záhrady UPJŠ ku kultúrnej diplomacii v rámci mesta Košice, regiónu a Slovenska," doplnila prorektorka pre medzinárodne vzťahy Slávka Tomaščíková.