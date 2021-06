V Bratislave a jej okolí musia vodiči rátať s kolónami

Bratislava 29. júna (TASR) - V Bratislave a jej okolí sa vodiči v utorok ráno zdržia na viacerých miestach. Kolóny hlási Zelená vlna RTVS aj Stella centrum.



Na diaľnici D2 v smere zo Stupavy do hlavného mesta je prejazdný iba jeden pruh. Na zúženom úseku sa v priebehu dňa opakujú nehody, a tak nárazovo spomaľujú premávku, upozorňuje Stella centrum. V utorok ráno sa vodiči na D2 zdržia do 30 minút. Zelená vlna poukazuje, že počítať treba so zdržaním aj na obchádzkach.



Polhodinu si vodiči počkajú na D4 za Stupavou v smere k automobilke. Na úseku Stupava - Záhorská Ves - Lamač sa tiež zdržia 30 minút. V Bratislave na Hradskej ulici v smere od Vrakune do centra je 25-minútová kolóna. Na Ulici Svornosti a Popradskej v smere do centra si vodiči postoja do 20 minút.



Stella centrum upozorňuje aj na kolónu na Račianskej ulici v smere do centra, zdržanie je 15 minút. Taktiež 15 minút sa vodiči zdržia na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca. Ďalších desať minút stratia vodiči v smere z Čiernej Vody a Vajnôr do Bratislavy.



Medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi je 20-minútová kolóna. V Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, vodiči počkajú 15 minút. Kolóna je aj za Blatným v smere k D1 a do Senca. Stella centrum hlási zdržanie do desať minút. V Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy si autá postoja 20 minút.