V Bratislave a Malackách v piatok očkujú proti HPV vírusu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke v piatok od 13.00 h očkuje proti HPV vírusu. Zaočkuje nielen záujemcov o prvé dávky, ale aj tých, ktorí sa prídu preočkovať. Odporúča však vopred sa zaregistrovať. Novinkou je očkovanie v Malackách.



"Prevencia je veľmi dôležitá v každom veku. Často býva lacnejšia ako následná liečba. S prevenciou súvisí aj osveta. Stále prevláda tendencia, že je to tabu. Nie je to však správna cesta. Preto robíme osvetu a zdôrazňujeme, aký význam má prevencia a očkovanie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka.