V Bratislave a okolí sa na niektorých miestach tvoria kolóny

Bratislava 21. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa asi 15 minút zdržia na Račianskej ulici v smere do centra. Pre nehodu je krátka kolóna tiež na Hradskej ulici v smere do centra.



Kolóna sa tvorí aj v Rovinke v smere do Bratislavy, vodiči stratia približne 15 minút. So zdržaním treba rátať tiež na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2.