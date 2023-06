Bratislava 5. júna (TASR) - V Bratislave a okolí sa na viacerých miestach tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči sa zdržia asi 15 minút na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky. Postoja si desať minút na D1 aj v smere Senec - Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka.



Vodiči si počkajú okolo desať minút na Račianskej v smere do centra. Premávka sa spomaľuje aj z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji.



Kolóny sa tvoria tiež v Malinove a Rovinke smerom na Bratislavu. V Pezinku na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu treba rátať so zdržaním desať minút. V Záhorskej Bystrici smerom k Bory Mall hlási Zelená vlna zdržanie 15 minút.