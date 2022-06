V Bratislave a okolí sa niektorých miestach tvoria kolóny

Bratislava 14. júna (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v utorok popoludní mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Pre nehodu vo Vrakuni na Hradskej v smere do Ružinova je blokovaný jeden jazdný pruh. Vodiči sa zdržia približne 20 minút v smere do Vrakune.



S približne 20-minútovým zdržaním treba počítať aj na Popradskej ulici v smere von z mesta.



Premávka sa spomaľuje tiež na diaľnici D1 pred Sencom v smere do Bratislavy - približne na 24. kilometri je v pravom pruhu odstavené auto.