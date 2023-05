ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásené sú i nehody

Bratislava 29. mája (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v pondelok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.



Nehoda je hlásená na výjazde z diaľnice D2 do Bratislavy-Lamač, vodiči sa zdržia krátko. Tiež sa pre nehodu krátko zdržia aj v Stupave na hlavnom ťahu smerom do hlavného mesta.



Vodiči si postoja desať minút na bratislavskej diaľnici D1 smerom na Prístavný most. Postoja si desať minút aj na Bajkalskej ulici smerom z R7. Premávka sa spomaľuje tiež na Bajkalskej ulici smerom do centra.



Vodiči sa zdržia desať minút na Pražskej ulici smerom do centra. Tiež na Račianskej ulici smerom na Račianske mýto. Postoja si desať minút aj pred Mostom pri Bratislave smerom z Malinova.