V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda

Bratislava 28. novembra (TASR) - Dopravu v Bratislave v utorok ráno komplikujú kolóny. Hlásená je aj nehoda na diaľnici D2 na trase Stupava - Bratislava, blokovaný je ľavý pruh a vodiči sa zdržia v kolóne. Informuje o tom Stella centrum.



Vodiči si postoja do desiatich minút na diaľnici D1 v smere Zlaté piesky - Prístavný most - Petržalka. Rovnako si do desiatich minút počkajú na Račianskej ulici v smere do centra hlavného mesta.



Kolóny sú hlásené aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, vodiči tam majú počítať so zdržaním do 15 minút, a v smere Malinovo - Most pri Bratislave si počkajú do desiatich minút. Do 15 minút si postoja aj v oboch smeroch na trase Blatné - Senec.



Podľa dopravných aplikácií sú kolóny aj na Rožňavskej ulici smerom na Trnavské mýto.