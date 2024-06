V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, hlásené sú aj nehody

Bratislava 26. júna (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v stredu ráno komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Hlásené sú aj nehody. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek si vodiči počkajú 30 minút. Kolóna sa tvorí aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most, vodiči si tam postoja 20 minút. S rovnakým zdržaním treba počítať aj na Račianskej ulici v Bratislave smerom do centra pri cestároch.



Desať minút sa vodiči zdržia na vjazde do Petržalky z Rusoviec. Rovnako aj v Dúbravke na M. Schneidera-Trnavského a Harmincovej ulici smerom do centra.



Pre nehody sa tvoria kolóny na Vrakunskej ulici a na Vajnorskom nadjazde smerom z diaľnice D1. Vodiči si tam postoja v oboch smeroch. Nehoda sa stala aj v Petržalke na Einsteinovej ulici smerom na Prístavný most. Treba tam počítať s krátkym zdržaním.