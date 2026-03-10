< sekcia Regióny
V Bratislave a okolí sa tvoria kolóny, treba počítať so zdržaním
S minimálne 30-minútovým zdržaním treba rátať na úseku od Mosta Lanfranconi cez tunel Sitina smerom do Lamača, kde v tuneli blokuje jeden jazdný pruh pokazené auto.
Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - V Bratislave a okolí sa v utorok dopoludnia tvoria kolóny, vodiči musia počítať so zdržaním. Postoja si na Moste Lanfranconi i na diaľnici D2 v smere z Lozorna do Lamača. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.
S minimálne 30-minútovým zdržaním treba rátať na úseku od Mosta Lanfranconi cez tunel Sitina smerom do Lamača, kde v tuneli blokuje jeden jazdný pruh pokazené auto. Na diaľnici D4 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou je zdržanie približne desať minút.
Stellacentrum na webe informuje, že na trase Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač treba počítať so zdržaním do 15 minút. Kolóny sa tvoria aj na Račianskej ulici smerom do centra a na nábreží pred Mostom SNP smerom z Karlovej Vsi.
Zelená vlna STVR hlási zdržanie v Bratislave na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde treba rátať so zdržaním zhruba desať minút. S približne 20-minútovým zdržaním treba počítať aj na trase zo Záhorskej Bystrice na Patrónku.
