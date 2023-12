ZDRŽÍTE SA: V Bratislave a okolí sa v pondelok podvečer tvoria kolóny

Bratislava 11. decembra (TASR) - Dopravu v Bratislave a okolí komplikujú v pondelok podvečer kolóny. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Vodiči si postoja na Vajnorskej a aj na Rožňavskej ulici smerom do centra. Zdržanie je odhadované približne na 15 až 20 minút. Tiež si postoja 15 minút na Gagarinovej a Popradskej ulici smerom do Vrakune. Do desiatich minút si počkajú aj na trase Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka.



Zelená vlna RTVS tiež upozorňuje, že na diaľnici D4 za Ivankou pri Dunaji smerom na Bratislavu je odstavený kamión s defektom, prejazdný je ľavý pruh.