Bratislava 20. decembra (TASR) - V Bratislave a okolí sa v stredu poobede tvoria kolóny. Vodiči si v nich postoja aj 30 minút. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.



Približne 30-minútové zdržanie je na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste smerom na Bernolákovo. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Pezinka smerom z Bratislavy. Treba tam počítať s 15- až 20- minútovým zdržaním.



Vodiči si postoja asi 20 minút na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. "Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina smerom do Mlynskej doliny, v Bratislave v Lamači smerom do centra sa zdržíte 15 minút," dodala Zelená vlna.