V Bratislave a okolí sa v stredu tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda

Bratislava 8. novembra (TASR) - Doprava v Bratislave sa v stredu ráno komplikuje pre kolóny, hlásená je aj nehoda na zjazde z Prístavného mosta na Dolnozemskú. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.



Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 aj po starej ceste sa vodiči zdržia 35 minút. Na Račianskej ulici smerom do centra a na vjazde do Bratislavy po Seneckej ceste je 15-minútové zdržanie.



Polícia predtým informovala, že na zjazde z Prístavného mosta na Dolnozemskú havarovalo nákladné auto. Úsek je preto neprejazdný a policajti odkláňajú dopravu na Einsteinovu.