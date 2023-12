ZDRŽÍTE SA: V Bratislave sa komplikuje doprava, tvoria sa kolóny

Bratislava 5. decembra (TASR) - V Bratislave a okolí sa v utorok ráno komplikuje doprava. Vodiči musia rátať so zdržaním, hlásené sú aj nehody. Informujú o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehoda je hlásená na Gagarinovej ulici smerom do centra. Treba počítať so zdržaním do desať minút. Kolóny sa pre nehodu tvoria aj na diaľnici D2 v smere k tunelu Sitina.



Vodiči si počkajú 15 až 20 minút na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 aj po starej ceste. Tiež sa zdržia 15 minút na bratislavskej diaľnici D1 v úseku od Zlatých Pieskov cez Prístavný most do Petržalky. Rovnako sa zdržia aj na Račianskej ulici smerom do centra.



Kolóny sú hlásené aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, kde si vodiči počkajú do 15 minút. V smere Malinovo - Most pri Bratislave si vodiči počkajú do desiatich minút. Do 15 minút si postoja aj v oboch smeroch na trase Blatné - Senec. Tiež sa 15 minút zdržia na trase v Dunajská Lužná - Rovinka.