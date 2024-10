Cestujete cez Bratislavu? Pre nehody a kolóny treba rátať so zdržaním

Bratislava 3. októbra (TASR) - V Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno vodiči zdržia v kolónach. Informuje o tom Zelená vlna STVR a Stella centrum na sociálnej sieti.



V úseku na diaľnici D2 Lozorno - Stupava - Lamač si vodiči postoja do 15 minút. Na starej ceste z Lozorna do Stupavy je 45-minútové zdržanie.



Dopravný servis hlási nehodu na D2 pred Stupavou smerom z Lozorna. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným vozidlom. Vodiči sa tam zdržia 20 minút. Zo Stupavy smerom na Bratislavu je 45-minútová kolóna.



Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste. Zdržanie je 20 minút. Vodiči si 10 minút postoja aj na bratislavskej diaľnici D1 od letiska po Prístavný most.