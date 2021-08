V Bratislave a okolí sa vodiči zdržia v kolónach

Bratislava 3. augusta (TASR) - Na hlavných ťahoch do hlavného mesta je potrebné rátať so zdržaním. Kolóna a 20-minútové zdržanie je aj v úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto - Žilina. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Na diaľnici D2 v Bratislave v tuneli Sitina smerom von z mesta blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. Do 15 minút si vodiči počkajú na trase D2 Lozorno - Stupava a Lamač. Na rovnaké zdržanie je potrebné sa pripraviť na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji a Bratislava.



Na úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto a Žilina sa vodiči v kolóne zdržia do 20 minút a na trase Hubová - Ružomberok do 15 minút.