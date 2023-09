V Bratislave autá nezmiznú z chodníkov, MČ niektoré miesta zlegalizujú

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ani po 1. októbri, keď vstúpi do platnosti novela zákona o cestnej premávke, nezmiznú autá zo všetkých chodníkov na území mestských častí v Bratislave. Na niektorých z nich parkovanie zlegalizujú, môže sa tiež stať, že niekde bude chodník zrušený. Samosprávy nevylučujú ani zjednosmernenie niektorých ulíc. Chodníková novela prináša zákaz parkovania na chodníkoch, pokiaľ to nebude dovolené dopravným značením.



"Približne polovica Ružinova vyriešená je, lebo máme rezidentské zóny, kde je možné parkovať len na vyhradených miestach. Na zvyšných uliciach a sídliskách to musíme riešiť doplnkovým značením," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Ide o niekoľko tisícok miest, pričom na približne polovici z nich by mohla mestská časť umožniť parkovanie aj naďalej, keď to príslušné úrady povolia. Najväčší problém vidí starosta na sídliskách, kde existuje len parkovanie na chodníkoch. V prípade, že je tam napríklad alternatívny chodník a bezpečnosť premávky to umožní, parkovanie na chodníkoch povolia.



Časť územia má obdobne pokryté aj Petržalka, ktorá má nielen bezplatný vlastný rezidentský parkovací systém, ale niekde funguje, prípadne sa má rozšíriť spoplatnený celomestský parkovací systém PAAS. Pri príprave projektov organizácie dopravy zohľadňuje samospráva miestne návyky a tam, kde to situácia umožní a krajský dopravný inšpektorát dovolí, bude povoľovať parkovanie príslušnou dopravnou značkou.



"Blížiaci sa dátum takzvanej chodníkovej novely nie je pre nás šibeničný. Do jeho účinnosti by sme mali mať legálne parkovacie miesta. Vrátane vhodných lokalít chodníkov tam, kde sa na pôvodný účel nevyužívajú a tam, kde ich šírka umožňuje sčasti aj parkovanie vozidiel, v drvivej väčšine prípadov ošetrené príslušným zvislým aj vodorovným dopravným značením," skonštatovala pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Výnimkou zostane niekoľko najproblematickejších ulíc a ich úsekov, kde bude potrebné dobudovať parkovacie kapacity, avšak v réžii magistrátu.



Projekty organizácie dopravy s častým použitím značky povoľujúcej parkovanie na chodníkoch pripravuje aj Nové Mesto. "Kroky smerujú k maximalizácii počtu legálnych parkovacích miest, ktoré budú v súlade s technickými normami a nebudú ohrozovať chodcov," povedala pre TASR Veronika Bauch, poverená vedúca referátu komunikácie. Do budúcnosti plánuje mestská časť parkovacie miesta skôr regulovať, nie výrazne meniť ich počet.



Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš pripomína, že sídliská boli budované s parkovacími kapacitami zodpovedajúcimi vtedajšej situácii, "nafúknuť" ulice nevedia. Riešenie situácie vidí v zjednosmernení niektorých ulíc. "Takto vieme zachovať pre tieto lokality rádovo desiatky parkovacích miest, ktoré by za normálnych okolností museli byť pri obojsmernej premávke zrušené," napísal na sociálnej sieti.



Cesty a chodníky zmapovala aj Karlova Ves. Jej snahou je chrániť chodcov, myslieť však treba aj na vodičov. "Pri spracovávaní projektov dopravného značenia sa musíme držať pravidiel a aj zvažovať, kde je zachovanie parkovania na chodníkoch akceptovateľné, kde sa prípadne zruší chodník, ak to je možné," podotýka vedúca oddelenia dopravy Jana Španková.



Tam, kde to normy umožňujú, povoľuje parkovanie na chodníkoch v správe mestskej časti aj Rača. Starosta Michal Drotován poukazuje na to, že veľa vozidiel parkuje nelegálne aj v súčasnosti, zmenou zákona sa na tom nič nezmení a bude sa tak parkovať na vlastné riziko aj naďalej.



"Treba uviesť, že parkovanie osobných vozidiel je v prvom rade súkromný, nie verejný problém. Neexistuje nič také ako povinnosť obce budovať parkovacie mesta. Napriek tomu sa Rača snaží v rámci pozemkových a finančných možností budovať aj parkovacie miesta," podotýka na sociálnej sieti Drotován.