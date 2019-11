V Bratislave predviedli, ako vyzerali zásahy Verejnej bezpečnosti

Bratislava 16. novembra (TASR) - V sobotu sa v Bratislave na Námestí SNP konala ukážka zásahu Verejnej bezpečnosti. Dobovú ukážku organizovalo občianske združenie (OZ) História ZNB Slovenska, ktoré predviedlo dobové automobily aj zbrane.



Počas dobovej ukážky mohli Bratislavčania a turisti vidieť zahraný zásah príslušníkov Verejnej bezpečnosti, ktorí kontrolovali provizórnu hranicu. Prítomné boli aj plne funkčné policajné Škody 120, ako aj civilný Trabant. Ukážka zahŕňala aj rukojemnícku drámu, ktorá sa nezaobišla bez strelných zbraní. Toto zahrané podujatie zaujalo okrem rodín s deťmi aj zahraničných turistov.



"Myslím si, že je to pre tých ľudí výhoda, pretože už nevedia, že boli nejaké vízové povinnosti. Nedokázali ľudia prejsť cez tú hranicu. Koľkokrát sa stalo, že tí, ktorí chceli utiecť za slobodou, boli zastrelení, veľa ľudí bolo potrestaných, odvlečených do lágru," uviedol pre TASR člen OZ Stanislav Skala. Ten podujatia organizuje už ôsmy rok. Ten bol v novembri 1989 šoférom kamiónu, ktorý bol v tej dobe aj na Letnej v Prahe, kde sa konali najväčšie demonštrácie.



Členom História ZNB Slovenska je aj vtedajší príslušník dopravnej polície a kapitán vo výslužbe Jaroslav Marcinka. Ten bol priamym účastníkom novembrových udalostí v Bratislave. Pred začiatkom vystúpenia si zaspomínal, ako mu vtedajšie študentky pripli na uniformu stužku s trikolórou, ktorú mal pripnutú aj v sobotu. "Keď som s tou trikolórou prišiel do práce, tak sa ma spýtali, že čo to mám, že sa mám spamätať," doplnil Marcinka, ktorý dodal, že ju o tri dni nosil už aj náčelník.