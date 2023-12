V Bratislave bude 700 drevených ohrádok na zber vianočných stromčekov

Bratislava 11. decembra (TASR) - V Bratislave postupne osadia 700 drevených ohrádok na zber vianočných stromčekov. Z vyzbieraných stromčekov vzniknú opäť knižnice, časť z nich poslúži v základných umeleckých školách, centrách voľného času či rodinách s jedným rodičom. Časť sa má premeniť na mulč, ktorý môžu obyvatelia dať k stromom na svojich pozemkoch. TASR o tom informovala Linda Golejová z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Inštalácia špeciálnych ohrádok sa začína 11. decembra a potrvá do konca roka. Interaktívnu mapu s drevenými ohrádkami nájdu obyvatelia na webe OLO. Odvoz stromčekov následne prebehne od 4. januára do 16. februára 2024. Počas prvých dvoch týždňov posilní OLO zvozy. Mestská firma v tejto súvislosti pripomína, aby dávali ľudia do ohrádok len odzdobené stromčeky. Podnety na plné, prípadne poškodené ohrádky budú môcť podávať priamo na webe www.olo.sk.



"Do ohrádok nepatrí odpad zo záhrad a ani zmesový komunálny odpad," podotýka Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO. Ak obyvatelia nemajú vo svojej blízkosti ohrádku, môžu stromčeky odložiť aj do kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad. "Vo výnimočných prípadoch do stanovišťa zberných nádob, pri rodinných domoch k zvonom na sklo," poznamenala Čechová s tým, že Bratislavčania môžu využiť aj zberný dvor.



Drevené ohrádky sú vyrábané z kalamitného dreva z bratislavských Mestských lesov a používajú sa každý rok opakovane.



V minulej sezóne sa podarilo vyzbierať približne 43.000 stromčekov s hmotnosťou 237 ton. Z nich sa stali knižnice, ktoré iniciátori projektu darovali organizáciám venujúcim sa deťom, seniorom či ľuďom bez domova. Projekt zaviedlo hlavné mesto v roku 2021, prvé dve sezóny vznikal zo stromčekov kompost. Doteraz sa zhodnotilo približne 110.000 živých vianočných stromčekov v hmotnosti viac ako 600 ton.