V Bratislave bude cez víkend prehliadka štyroch cirkevných záhrad

Bratislava 9. októbra (TASR) – Od piatka do nedele (11. 10.) sa uskutoční v Bratislave jesenná edícia Víkendu otvorených parkov a záhrad. Jedna z prehliadok predstaví štyri cirkevné záhrady. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.



Ide o bývalú rajskú záhradu kláštora sestier Uršulínok, záhradu kanonického domu na Kapitulskej ulici (sídlo Slovenskej katolíckej charity) a rajskú záhradu bývalého kláštora Klarisiek. Prístupné budú aj kláštorné záhrady Kapucínov.



"Počas tejto prehliadky sa dozviete o vzniku a úlohách cirkevných záhrad a jednotlivých komplexov v kontexte dejín mesta Bratislavy. Zablúdite do dávnej histórie, keď do Prešporka prišli prvé rády a začali zakladať svoje kláštory," avizujú organizátori. Záujemcovia sa dozvedia, aké boli ich úlohy a ciele, ako sa záhrady vyvíjali, ale aj to, aké úlohy zohrávajú pre samotný rád i spoločnosť v súčasnosti.



Na každej zastávke sa záujemcovia so sprievodkyňou zdržia približne 20 minút, medzi nimi sa budú presúvať pešo. Prihlásiť sa dá na dva termíny, a to v sobotu 10. októbra od 14.00 do 16.30 h a v nedeľu od 14.00 do 16.30 h.