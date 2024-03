V Bratislave bude v máji medzinárodná konferencia Start with children

Bratislava 13. marca (TASR) - Mesto Bratislava privíta v máji viac ako 30 odborníkov na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. Stretnú sa na medzinárodnej konferencii Start with children: The Bratislava Summit 2024, ktorá sa bude konať koncom mája (28. - 29. 5.) v Starej tržnici. Počas týchto dní sa bude možné zúčastniť prednášok či workshopov. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



"Zohľadňovanie potrieb detí a ich angažovanie v procese tvorby verejných priestorov nám pomáhajú budovať aktívnu generáciu so silným vzťahom k životnému prostrediu. Môžeme tak tvoriť nielen odolné, ale aj vnímavé a empatické mesto cez optiku jednej z najzraniteľnejších skupín," skonštatovala riaditeľka MIB Petra Marko.



Cieľom dvojdňovej konferencie je zároveň poskytnúť predstaviteľom miest a odborníkom z celého sveta platformu na diskusiu o výzvach, na zdieľanie úspechov, nadväzovanie kontaktov či výmenu skúseností. Tromi hlavnými témami samitu budú udržateľné plánovanie mesta, tvorba verejných priestorov s ohľadom na potreby detí a klimatická odolnosť. Na samite o tom budú hovoriť starostovia a primátori, architektky, urbanisti či klimatickí aktivisti. Rečníci predstavia rôzne prípadové štúdie či možné inšpirácie.



Medzinárodný samit organizuje MIB spolu s hlavným mestom. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.startwithchildren.com.