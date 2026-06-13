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V Bratislave bude mať miesto Spojená Európa
Hoci zhromaždenie iniciovalo paneurópske hnutie Volt, je navrhnuté ako príležitosť na prepojenie obyvateľov Bratislavy s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi z celej Európy.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Bratislava bude v sobotu popoludní a podvečer miestom zhromaždenia za silnejšiu a jednotnejšiu Európu. Slovákov hrdých na svoju európsku identitu pozýva na podujatie pod názvom „Spojená Európa“ európske politické hnutie Volt Europa.
Stretnutie chce manifestovať výzvu na silnejší a prepojenejší kontinent so stabilným Slovenskom v jeho srdci. Odštartuje o 16.30 h pochodom pri rieke Dunaj. Na pravom brehu rieky, ktorá spája desať európskych národov, sa program preklenie do pásma prejavov, hudby a osláv európskej jednoty. „Dunaj preteká desiatimi krajinami. Nezastavuje sa na hraniciach, a to by sme sa nemali ani my. Do Bratislavy privádzame Európanov z celého kontinentu, aby sme ukázali, že milovať Slovensko a milovať Európu sa navzájom nevylučuje,“ uviedla spolupredsedníčka Volt Slovensko Lucia Kleštincová.
Hoci zhromaždenie iniciovalo paneurópske hnutie Volt, je navrhnuté ako príležitosť na prepojenie obyvateľov Bratislavy s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi z celej Európy. Od 18.00 do 19.00 h preto pódiový program ponúkne pestrú zostavu ôsmich slovenských a medzinárodných rečníkov. „S cieľom odzrkadliť skutočne inkluzívnu európsku komunitu sa v zozname prelínajú politici s občianskymi lídrami, podnikateľmi a osobnosťami kultúry,“ dodali organizátori.
Volt je európska komunita, hnutie a politická strana, ktorá pôsobí vo viac ako 30 krajinách s cieľom vybudovať akcieschopnú Európu - jednotnú, demokratickú a schopnú prekonávať výzvy naprieč hranicami štátov.
Stretnutie chce manifestovať výzvu na silnejší a prepojenejší kontinent so stabilným Slovenskom v jeho srdci. Odštartuje o 16.30 h pochodom pri rieke Dunaj. Na pravom brehu rieky, ktorá spája desať európskych národov, sa program preklenie do pásma prejavov, hudby a osláv európskej jednoty. „Dunaj preteká desiatimi krajinami. Nezastavuje sa na hraniciach, a to by sme sa nemali ani my. Do Bratislavy privádzame Európanov z celého kontinentu, aby sme ukázali, že milovať Slovensko a milovať Európu sa navzájom nevylučuje,“ uviedla spolupredsedníčka Volt Slovensko Lucia Kleštincová.
Hoci zhromaždenie iniciovalo paneurópske hnutie Volt, je navrhnuté ako príležitosť na prepojenie obyvateľov Bratislavy s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi z celej Európy. Od 18.00 do 19.00 h preto pódiový program ponúkne pestrú zostavu ôsmich slovenských a medzinárodných rečníkov. „S cieľom odzrkadliť skutočne inkluzívnu európsku komunitu sa v zozname prelínajú politici s občianskymi lídrami, podnikateľmi a osobnosťami kultúry,“ dodali organizátori.
Volt je európska komunita, hnutie a politická strana, ktorá pôsobí vo viac ako 30 krajinách s cieľom vybudovať akcieschopnú Európu - jednotnú, demokratickú a schopnú prekonávať výzvy naprieč hranicami štátov.