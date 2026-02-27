< sekcia Regióny
V Bratislave bude najväčší cestovateľský festival na Slovensku
Milovníkov diaľkových pochodov môžu osloviť rozprávania o Himalájach, s ktorými sa podelia Michal Tlelka a Sofia Bočeva.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - V bratislavskom Dome kultúry Ružinov sa v piatok začína najväčší cestovateľský festival na Slovensku Cestou necestou. Do 1. marca ponúkne návštevníkom 50 cestovateľských prezentácií a diskusií v troch sálach. „Na jednom mieste sa stretnú osemtisícovky, džungle, púšte aj obytné dodávky,“ uvádzajú organizátori festivalu s témou Divočina. Mimo trás. Ponúkne príbehy ľudí, ktorí prešli Himaláje pešo, spali v karavane pod hviezdami na Novom Zélande, tlačili bicykle v mraze za polárnym kruhom či cestovali krajinami, kam sa dnes takmer nechodí.
„Tento ročník nie je o turizme. Je o hľadaní limitov - fyzických, psychických aj geografických,“ uvádza k festivalu, ktorý organizuje občianske združenie (OZ) Cestou necestou, portál dobrodruh.sk. Z festivalového víkendu upozorňuje aj na expedíciu Mateja Peluhu, ktorý bude rozprávať o kmeni Mundari v Južnom Sudáne a ich rituáloch s dobytkom. Fanúšikov overlandu môžu zaujať Nároční (Matej Biľ a Júlia Kvartová), ktorí vymenili pohodlie za 30-ročnú dodávku a prešli 9000 kilometrov (km) cez 120 vojenských kontrol až do kolísky civilizácie v Iraku.
Tomáš Pastierik, milovník netradičných zážitkov, bude rozprávať o ceste do odľahlých častí Indie, v štátoch Assam a Meghalaya, kde dodnes funguje matriarchát a kde sa cez rieky prechádza po žijúcich mostoch z koreňov stromov. „Toto rozhodne nebude iba o Tádž Mahale. Budeme stopovať, objavovať silu posvätných pútnických miest, zablúdime k jednému z najväčších indických vodopádov Nakhalikhai,“ uvádza k svojej prednáške Pastierik.
Milovníkov diaľkových pochodov môžu osloviť rozprávania o Himalájach, s ktorými sa podelia Michal Tlelka a Sofia Bočeva. „Počas festivalu vás každý deň zavedú do inej časti svojho epického putovania - v piatok Pakistan s divokými horami a snežnými leopardmi, v sobotu India s ľadovcovými riekami, monzúnmi a odľahlými dedinami, a v nedeľu Nepál od západu až po východ krajiny, kde sa spája známa turistika s autentickým životom miestnych,“ avizujú organizátori príbehy plné dobrodružstva, prírody a stretov s ľuďmi, za ktorými sú tisíce kilometrov.
Róbert Černák bude hovoriť o zážitkoch z Pacifickej hrebeňovky. „Bolo to doteraz najväčšie dobrodružstvo môjho života,“ priznáva Černák, ktorý počas piatich mesiacov prešiel 4200 km pešo z Mexika do Kanady cez hory, lesy, púšte, sneh, nevyhol sa ani stretnutiami s medveďmi, štrkáčmi či nočným návštevám zveri.
Cestovateľom, ktorí pred extrémom uprednostňujú vnútorný pokoj, bude Viera Orosová, absolútny nadšenec pešej turistiky, rozprávať o svojich skúsenostiach z 5000 km na trasách do Santiaga de Compostela. Praktickými informáciami pomôže aj tým, ktorí sa na cestu len odhodlávajú.
