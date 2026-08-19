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V Bratislave bude od 1. septembra fungovať nonstop lekáreň
Kľúčovým partnerom kraja pri príprave projektu sa stala FaF UK
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zriadi od 1. septembra v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave nonstop lekáreň. Fungovať bude na Ružinovskej ulici, v budove vedľa Polikliniky v Ružinove. Otvorená bude nepretržite, teda sedem dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Téma 24-hodinovej lekárne v Bratislave nie je nová. Dlho sa o nej hovorilo, no vždy zostalo pri zámeroch. Na projekte pracujeme od februára. Výsledkom je, že prinášame konkrétne a udržateľné riešenie,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Kľúčovým partnerom kraja pri príprave projektu sa stala FaF UK. Zabezpečí nielen odborné zázemie prevádzky, ale obyvateľom aj návštevníkom Bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie, rozšírené lekárenské služby. Prevádzku lekárne bude dotovať samotný BSK.
„Dvadsaťštyrihodinová lekáreň má na tomto mieste svoju históriu a prirodzené miesto. Nezačíname teda úplne od nuly. Vytvárame službu, ktorá bude prospešná obyvateľom Bratislavy a zároveň má veľký význam aj pre našu fakultu a budúcich farmaceutov,“ poznamenal dekan FaF UK Ján Klimas.
Lekárne v súčasnosti poskytujú predĺženú službu zhodne s ambulantnou pohotovostnou službou do 22.00 h, žiadna však nie je otvorená nepretržite. Potreba takejto služby je podľa kraja najvýraznejšia najmä v situáciách, keď človek potrebuje liek mimo bežných otváracích hodín. Môže ísť o pacienta, ktorý bol ošetrený na urgentnom príjme alebo pohotovosti aj mimo Bratislavy, rodiča s chorým dieťaťom, človeka po náhlej zdravotnej komplikácii či pacienta, ktorému lekár predpíše liek neskoro večer alebo v noci.
„Téma 24-hodinovej lekárne v Bratislave nie je nová. Dlho sa o nej hovorilo, no vždy zostalo pri zámeroch. Na projekte pracujeme od februára. Výsledkom je, že prinášame konkrétne a udržateľné riešenie,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Kľúčovým partnerom kraja pri príprave projektu sa stala FaF UK. Zabezpečí nielen odborné zázemie prevádzky, ale obyvateľom aj návštevníkom Bratislavského kraja ponúkne v priestoroch lekárne aj ďalšie, rozšírené lekárenské služby. Prevádzku lekárne bude dotovať samotný BSK.
„Dvadsaťštyrihodinová lekáreň má na tomto mieste svoju históriu a prirodzené miesto. Nezačíname teda úplne od nuly. Vytvárame službu, ktorá bude prospešná obyvateľom Bratislavy a zároveň má veľký význam aj pre našu fakultu a budúcich farmaceutov,“ poznamenal dekan FaF UK Ján Klimas.
Lekárne v súčasnosti poskytujú predĺženú službu zhodne s ambulantnou pohotovostnou službou do 22.00 h, žiadna však nie je otvorená nepretržite. Potreba takejto služby je podľa kraja najvýraznejšia najmä v situáciách, keď človek potrebuje liek mimo bežných otváracích hodín. Môže ísť o pacienta, ktorý bol ošetrený na urgentnom príjme alebo pohotovosti aj mimo Bratislavy, rodiča s chorým dieťaťom, človeka po náhlej zdravotnej komplikácii či pacienta, ktorému lekár predpíše liek neskoro večer alebo v noci.