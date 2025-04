V Bratislave bude opäť Festival sakúr a umenia

Bratislava 4. apríla (TASR) - Do Bratislavy opäť prichádza Festival sakúr a umenia ako oslava jari. Koná sa v piatok popoludní v Parku Suchá Vydrica v Karlovej Vsi a následne v sobotu (5. 4.) na Základnej škole Eugena Suchoňa v Dúbravke. Ide o kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré sa koná v čase kvitnutia japonských čerešní a má prispieť k rozvoju slovensko-japonských vzťahov.



Súčasťou programu budú tvorivé workshopy, ukážky kaligrafie, origami a ayatori, japonské doskové hry shogi a go či ukážky samurajských zbraní a bojových umení (aikido, džudo, daito rju aiki džudžucu). Chýbať nebudú ani koncerty, ľudová a folklórna hudba, tance či výstava výtvarných prác ZUŠ na tému sakúr.



Festival sakúr a umenia nadviazal na aktivitu Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike. Vďaka nej sa na viacerých miestach Bratislavy „udomácnila“ japonská čerešňa sakura. Skrášľuje nielen početné parky a sady v Bratislave, ale je aj symbolom slovensko-japonského priateľstva.



Japonsko je späté so sakurami, s ich kvitnutím a obdivovaním, ktoré sa nazýva hanami, čo doslova znamená sledovanie kvetov. Sakurová „vlna“ smeruje od juhu Okinawy na sever Hokkaida. Ich kvitnutie predpovedajú meteorológovia. Japonské čerešne sú výnimočné svojou dlhovekosťou, tradíciou. Kvitnú len istý čas, proces trvá zhruba dva týždne.