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V Bratislave bude podujatie k udalostiam zo 17. novembra 1989
Spomienkové podujatie sa uskutoční na Námestí Nežnej revolúcie. Modlitbu pro Martu zaspieva Kamila Magálová.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) pripomenie v utorok popoludní významný míľnik dejín, a to 37. výročie udalostí zo 17. novembra 1989. Spomienkové podujatie sa uskutoční na Námestí Nežnej revolúcie. Modlitbu pro Martu zaspieva Kamila Magálová. TASR o tom informovala Barbora Lehocká z BKIS.
Publiku sa prihovorí František Mikloško, aktívny účastník novembrových udalostí, a primátor Bratislavy Matúš Vallo. O 17.11 h, v rovnakom čase, keď bude Modlitba pro Martu znieť na Národní třídě v Prahe, zaznie aj v Bratislave. Obe krajiny si ju spoločne pripomenú ako symbol slobody a odvahy.
Na námestí SNP sú počas celého dňa dve inštalácie - vlajky Verejnosti proti násiliu na stožiaroch a do plachty VPN je zabalená socha partizána na Pamätníku SNP. Medzi 17.00 a 22.00 h bude zároveň nasvietená fasáda Primaciálneho paláca.
Pre pripomenutie novembrových udalostí vstúpilo BKIS do spolupráce s Dopravným podnikom Bratislava. Vo vybraných električkových linkách zaznievajú od utorka do 22. novembra deťmi načítané slová piesne Do batôžka, ktorá takisto znela na tribúnach počas revolučných dní 1989.
Publiku sa prihovorí František Mikloško, aktívny účastník novembrových udalostí, a primátor Bratislavy Matúš Vallo. O 17.11 h, v rovnakom čase, keď bude Modlitba pro Martu znieť na Národní třídě v Prahe, zaznie aj v Bratislave. Obe krajiny si ju spoločne pripomenú ako symbol slobody a odvahy.
Na námestí SNP sú počas celého dňa dve inštalácie - vlajky Verejnosti proti násiliu na stožiaroch a do plachty VPN je zabalená socha partizána na Pamätníku SNP. Medzi 17.00 a 22.00 h bude zároveň nasvietená fasáda Primaciálneho paláca.
Pre pripomenutie novembrových udalostí vstúpilo BKIS do spolupráce s Dopravným podnikom Bratislava. Vo vybraných električkových linkách zaznievajú od utorka do 22. novembra deťmi načítané slová piesne Do batôžka, ktorá takisto znela na tribúnach počas revolučných dní 1989.