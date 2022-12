Vallo: V Bratislave bude asi 800 drevených ohrádok na zber stromčekov

Bratislava 12. decembra (TASR) - V Bratislave sa osadí takmer 800 drevených ohrádok na zber vianočných stromčekov. Z vyzbieraných stromčekov vzniknú knižnice. Informoval o tom bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že vlani vďaka projektu odviezli vyše 200 ton stromčekov do kompostárne.



"Tretia sezóna projektu sa bude niesť v znamení ďalšej zmysluplnej spolupráce. Stromčeky sa premenia na knižnice, ktoré aj s knihami z KOLO, nášho Bratislavského centra opätovného použitia, venujeme napríklad centrám pre deti a rodiny, dobrovoľníckemu centru či domovom seniorov," doplnil primátor.



S inštaláciou ohrádok sa začína vo štvrtok (15. 12.) a potrvá do konca roka. "Zber vianočných stromčekov sa začne 4. januára a máme naplánovaný zvoz až do 25. februára," doplnila Martina Čechová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu. Poprosila ľudí, aby stromčeky umiestňovali do ohrádky odzdobené, aby sa dali materiálovo zhodnotiť. Vyzbierané stromčeky odovzdajú na spracovanie na drevotriesku.



Ohrádky sú vyrábané z kalamitného dreva z bratislavských Mestských lesov a vyrába ich a inštaluje komunálny podnik.