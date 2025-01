V Bratislave bude vylúčená premávka električkových liniek 1 a 4

Bratislava 25. januára (TASR) - Pre Novoročný koncert v budove Reduty bude v sobotu vylúčená premávka liniek 1 a 4 cez Mostovú a Námestie Ľ. Štúra v Bratislave. Obmedzenie potrvá od 17.00 h do konca dennej premávky. Linky budú jazdiť odklonom. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informoval na svojom webe.



Linka 1 bude premávať okružnou trasou od Hlavnej stanice, cez I. Karvaša, Radlinského, Obchodnú, Kapucínsku, tunel, nábrežie, Šafárikovo námestie, Štúrovu, Námestie SNP, Obchodnú, Radlinského, I. Karvaša až naspäť po Hlavnú stanicu. "Neobslúži zastávky Centrum (C), Jesenského (B), Námestie Ľ. Štúra (A)," uviedol dopravný podnik. Na odklonovej trase zastaví na zastávkach Kapucínska (B), Chatam Sófer (A), Most SNP (A).



Linka 4 v smere do bratislavskej Dúbravky bude podľa DPB medzi zastávkami Centrum a Kráľovské údolie premávať odklonom cez Námestie SNP, Kapucínsku a Tunel. Nezastaví na zastávkach Jesenského (B), Námestie Ľ. Štúra (D), Most SNP (B), Chatam Sófer (B). Zastaví na zastávkach Centrum (D) a Kapucínska (B). V smere na Zlaté Piesky či Stanicu Nové Mesto ostáva trasa linky bezo zmien, tvrdí podnik.



Zároveň bude v sobotu premávať náhradná autobusová doprava linka X4, a to od 16.00 h do polnoci. Jazdiť bude jednosmerne po trase Nové SND - Šafárikovo námestie - Nábrežie - Botanická záhrada. "Na trase obslúži všetky zastávky linky 29," deklaruje DPB s tým, že v čase od 17.00 do 18.00 bude jazdiť v 7,5-minútových intervaloch. Medzi 18.00 h a 23.15 h bude premávať v desaťminútovom intervale.