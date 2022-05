V Bratislave budú jazdiť nové obojsmerné električky

Bratislava 31. mája (TASR) - V Bratislave bude jazdiť desať nových obojsmerných nízkopodlažných električiek. Dopravný podnik Bratislava (DPB) v uplynulých dňoch podpísal zmluvu s ministerstvom dopravy, ako riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na ich nákup. Pre TASR to potvrdili z DPB, vyplýva to aj zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Nové električky značky Škoda 30T3 dodá vysúťažená skupina dodávateľov Škoda Transportation a Škoda Transtech Oy za 26,48 milióna eur.



Nová éra modernizácie mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste tak podľa predsedu predstavenstva DPB Martina Rybanského pokračuje. Nové obojsmerné električky posilnia vozidlový park mestského dopravcu po nákupe nových autobusov, trolejbusov a jednosmerných električiek.



"Budú nielen komfortnejšie, ako tie staré, ale sú hlavne nevyhnutné pre ďalšie rekonštrukcie električkových radiál v meste," povedal Rybanský. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 27 miliónov eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 25,66 milióna eur. Spolufinancovanie DPB je na úrovni 1,35 milióna eur.



Projekt bude rozdelený na dve fázy. Prvá fáza bude zrealizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Druhá fáza bude realizovaná v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027, v rámci Programu Slovensko.



Plánovaný termín dodávky električiek je do 24 mesiacov od vystavenia objednávky. DPB potvrdil, že pristúpil k objednaniu nových električiek v pondelok (30. 5.).