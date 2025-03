V Bratislave budú kuchynský bioodpad odvážať opäť častejšie

Bratislava 25. marca (TASR) - Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude odvážať kuchynský bioodpad opäť častejšie. Od 31. marca nastane zmena intervalu odvozu na dvakrát za sedem dní. TASR o tom informovala Zuzana Balková z OLO.



"Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, pričom odvoz kuchynského bioodpadu realizujeme celoročne so zmenou frekvencie dvakrát do roka," povedala Balková.



V takomto intervale sa bude podľa nej bioodpad odvážať do 1. novembra 2025. V týždni od 3. novembra 2025 sa interval opäť zmení na jedenkrát za sedem dní.