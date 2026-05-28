V Bratislave budú platiť nové cestovné poriadky vybraných liniek
Zmeny nastanú aj v regióne Pezinok a Senec.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - V sobotu (30. 5.) vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky vybraných liniek regionálnej autobusovej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK). Zmeny sa týkajú Záhoria či regiónov Pezinok a Senec. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
„Jednou z hlavných noviniek je zlepšenie obsluhy lokality Pod kopcami v Stupave,“ podotkla Vozárová. Vybrané spoje linky 219 budú presunuté na linku 245, čím sa má posilniť dostupnosť tejto rozvíjajúcej sa časti mesta.
Na linke 240 pribudne počas pracovných dní školského roka nový ranný spoj z Malaciek do Jakubova pre lepšiu dochádzku žiakov do ZŠ Jakubov. Po ukončení výluky železničného priecestia v Zohore sa linky 250 a 251 vrátia na pôvodnú trasu medzi Stupavou a Zohorom cez novovybudovaný nadjazd.
Zmeny nastanú aj v regióne Pezinok a Senec. Po ukončení výluky v Modre-Kráľovej sa linky 506, 539, 540, 550, 555 a 599 vracajú na svoje pôvodné trasy.
V súvislosti s predĺžením výluky na železničnej trati medzi Bratislavou a Trnavou sa aj počas letných prázdnin zachovajú nadväznosti na vlaky linky S50 do mesta Modra a obcí Vištuk a Budmerice v prestupnom uzle Šenkvice. Na linkách 539 a 545 tak budú aj naďalej premávať popoludňajšie spoje, ktoré boli doteraz vedené iba počas školského roka.
Cestujúci v okolí Pezinka a Limbachu sa dočkajú posilnenia víkendovej dopravy. Na linke 521 budú počas voľných dní doplnené tri nové páry spojov, čím bude medzi Pezinkom a Limbachom zabezpečený 60-minútový interval už od 12.00 h.
Z dôvodu pripravovanej výluky v bratislavskej Rači bude upravená trasa linky 531, ktorá dočasne nebude obsluhovať zastávku Nám. A. Hlinku.
V Bernolákove dôjde k rozšíreniu obsluhy na linke 632. Zavedené budú nové ranné aj popoludňajšie spoje, ktoré predĺžia 30-minútový interval medzi Bratislavou, Bernolákovom a Sencom počas pracovných dní. Súčasťou zmien budú aj úpravy na linkách 528 a 605 vrátane presunov niektorých spojov medzi linkami.
Okrem hlavných zmien dôjde aj k viacerým drobným úpravám cestovných poriadkov a časových polôh spojov na linkách 205, 269, 289, 610, 620, 622, 658, 725 a 737. Cieľom je zlepšiť nadväznosti a stabilitu dopravy v regióne.
