V Bratislave budú počas leta jazdiť aj historické vozidlá MHD

Bratislava 28. júna (TASR) - Prvú júlovú sobotu (2. 7.) vypraví Dopravný podnik Bratislava (DPB) do ulíc historické vozidlá na električkovú, autobusovú i trolejbusovú linku. Spustí tak letnú atrakciu, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia i návštevníci hlavného mesta počas víkendov spoznávať dominanty Bratislavy z paluby historických vozidiel bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD). "V prevádzke budú každý víkend a sviatok od 10.00 do 17.00 h, pričom spoje budú premávať v hodinových intervaloch," doplnil dopravca.



Na linkách sa vystriedajú električky, autobusy a trolejbusy takmer všetkých generácií 20. storočia. "Z električiek to bude i najstaršie, vyše 100-ročné vozidlo GANZ, ktoré si pamätá ešte časy Rakúsko-Uhorska, ale aj pre Bratislavu typická oblá Tatra T3 v pôvodnom stave, ktorá je svetovým Guinnessovým rekordérom v počte vyrobených kusov," priblížil generálny riaditeľ DPB Martin Rybanský.



Cestujúci si podľa jeho slov budú môcť zaspomínať i na cestovanie autobusmi i trolejbusmi, ktoré premávali v 70. rokoch, spomienky prinavrátia i vozidlá jazdiace v hlavnom meste pred tromi desaťročiami.



"Verím, že historické jazdy ulicami Bratislavy prilákajú aj tých obyvateľov Bratislavy, ktorí MHD bežne nevyužívajú," uviedla v súvislosti s akciou námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová.



Presné trasy historických liniek i podmienky prepravy možno nájsť na webe DPB.