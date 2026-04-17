V Bratislave budú radiť o prevencii rakoviny hrubého čreva
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Verejnosť si môže 17. a 18. apríla nechať bezplatne poradiť o prevencii rakoviny hrubého čreva a konečníka na podujatí v priestoroch obchodného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o kolorektálnom karcinóme a motivovať ľudí k prevencii a včasnému vyšetreniu. TASR o tom informovali z Onkologického ústavu svätej Alžbety, ktorý podujatie organizuje.
„Počas podujatia budú mať návštevníci možnosť získať odborné informácie o prevencii, rizikových faktoroch a príznakoch ochorenia, ako aj praktické rady týkajúce sa zdravého životného štýlu. Zdravotníci budú zároveň poskytovať informácie o možnostiach skríningu na Slovensku vrátane testu na okultné krvácanie zo stolice a kolonoskopického vyšetrenia,“ priblížili organizátori.
Upozornili, že riziko vzniku ochorenia sa zvyšuje najmä po 50. roku života, no významnú úlohu zohráva aj rodinná anamnéza, životný štýl, strava, fajčenie či nedostatok pohybu. Zdôraznili preto význam kombinácie pravidelného skríningu a zdravých návykov.
Varovnými príznakmi môžu byť napríklad krv v stolici, zmeny vo vyprázdňovaní, bolesti brucha, nevysvetliteľné chudnutie či dlhodobá únava. V prípade, že tieto ťažkosti pretrvávajú dlhšie ako dva až tri týždne, je potrebné kontaktovať lekára.
