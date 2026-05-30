< sekcia Regióny
V Bratislave budú sprístupnené stovky veteránov
Piaty ročník medzinárodného podujatia FIVA Rally 2026 odštartoval v pondelok (25. 5) v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na Pribinovej ulici v Bratislave budú v sobotu poobede verejnosti sprístupnené stovky historických a športových automobilov. Účastníci 500 km slovenských FIVA Rally 2026 z Európy, USA a Číny tam zakončia svoju trasu naprieč Slovenskom. TASR o tom informovali organizátori.
Piaty ročník medzinárodného podujatia FIVA Rally 2026 odštartoval v pondelok (25. 5) v Bratislave. Trasa historických a športových automobilov pokračovala etapami po Slovensku. Prvá viedla od Zemplínskej šíravy do Tatier, druhá previedla posádky cez Tatry, okolo Morského oka aj na poľskej strane a následne cez Oravu. Tretia etapa smerovala cez Čičmany až na motokárový okruh Dlhá.
Organizátori priblížili, že záverečný deň, teda sobota, prinesie bratislavskú etapu s prejazdom vojenskými lesmi na Záhorí. Vozidlá sa budú od 14.00 h presúvať k nákupnému centru na Pribinovej ulici, kde budú sprístupnené verejnosti. V programe je aj detské podujatie „100 metrov bratislavských“.
Piaty ročník medzinárodného podujatia FIVA Rally 2026 odštartoval v pondelok (25. 5) v Bratislave. Trasa historických a športových automobilov pokračovala etapami po Slovensku. Prvá viedla od Zemplínskej šíravy do Tatier, druhá previedla posádky cez Tatry, okolo Morského oka aj na poľskej strane a následne cez Oravu. Tretia etapa smerovala cez Čičmany až na motokárový okruh Dlhá.
Organizátori priblížili, že záverečný deň, teda sobota, prinesie bratislavskú etapu s prejazdom vojenskými lesmi na Záhorí. Vozidlá sa budú od 14.00 h presúvať k nákupnému centru na Pribinovej ulici, kde budú sprístupnené verejnosti. V programe je aj detské podujatie „100 metrov bratislavských“.