V Bratislave budú testovať aj vo vozidlách MHD

Bratislave 19. januára (TASR) – Primátor Bratislavy Matúš Vallo a viacerí bratislavskí starostovia upokojujú obyvateľov hlavného mesta, aby pre skríningové testovanie nepodliehali panike. Deklarujú, že každý záujemca sa na testovanie dostane a robia maximum preto, aby to bolo pohodlné a bez dlhého čakania. Bratislavské mestské časti a magistrát pripravujú približne 300 odberných tímov. Testovať sa bude aj v 55 vozidlách MHD i formou drive-through.



Viaceré z dočasných testovacích miest budú podľa primátora v Bratislave v prevádzke už od štvrtka (21. 1.), ak štát dovtedy dodá testy. "Ak bude potrebné, viaceré z nich zostanú otvorené až do utorka (26. 1.), aby každý, kto chce získať potvrdenie o negatívnom teste do stredy (27. 1.), odkedy budú platiť nové obmedzenia schválené vládou, tú možnosť naozaj mal," skonštatoval na sociálnej sieti Vallo.







Veľká zmena oproti minuloročnému jesennému testovaniu je podľa neho v tom, že bude platiť test z viacerých zdrojov, a to z PCR testovania, z testovania, ktoré realizujú niektoré firmy svojim zamestnancom, z existujúcich 19 mobilných odberových miest (MOM) v Bratislave a aj z dočasných odberných miest, ktoré postupne v meste otvoria. "V rámci dočasných miest pripravujeme tentoraz aj 55 vozidiel MHD v 23 lokalitách po meste s jedným odberným tímom na vozidlo. Robíme skutočne všetko pre to, aby testovanie bolo v našom meste bez dlhého čakania a bez zbytočného stresu," deklaruje primátor.



Bratislavské samosprávy sa snažia aj o to, aby viaceré odberné miesta mali rezervačný systém a aby najmä počas víkendu mala verejnosť prehľad o čakacích dobách. Vallo predpokladá, že na dočasných odberných miestach bude potrebné otestovať asi 200.000 ľudí. Bratislavčanom odporúča, aby sledovali informácie na komunikačných kanáloch jednotlivých bratislavských mestských častí i mesta.



Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v pondelok (18. 1.) uviedla, že pre skríningové testovanie objednávkové portály padajú a ľudia pred MOM sa hádajú. Žiada preto ľudí, aby si v pokoji prečítali, že na testovanie bude nielen dostatok času, ale aj možností. "Samosprávy sa snažia otvoriť toľko testovacích miest a na tak dlho, aby nevznikali problémy," skonštatovala na sociálnej sieti, kde vymenovala viacero miest, kde sa bude dať v Karlovej Vsi otestovať. Fungovať tu bude aj testovanie formou drive-through, a to pod Mostom Lafranconi či v Líščom údolí. Starostka však žiada, aby túto formu využívali ľudia s trvalým pobytom v Bratislave a v aute boli minimálne dve osoby.







"Do 24 hodín sa nám podarilo pripraviť celú Vrakuňu na testovanie. Už len štát musí dodať, čo sľúbil. My sme pripravení," oznámil starosta Vrakune Martin Kuruc a zverejnil zoznam testovacích miest. Starosta Ružinova Martin Chren vyzval ľudí, aby nepodliehali panike a netlačili sa už v týchto dňoch v rade na pár funkčných testovacích miestach. Ako podotkol, počas najbližšieho víkendu sa len v Ružinove plánuje otvoriť vyše 60 testovacích miest.