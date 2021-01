V Bratislave by malo pribudnúť zhruba 30 mobilných odberových miest

Bratislava 25. januára (TASR) – V Bratislave by v najbližších dňoch mali k už 19 existujúcim dlhodobým mobilným odberovým miestam (MOM) pribudnúť zhruba 30 ďalších. Týždenná kapacita testovania v hlavnom meste sa tak zvýši na viac ako 100.000 testov. Tento počet by mal podľa magistrátu stačiť, aby sa pravidelne a pohodlne mohli testovať všetci, ktorí to potrebujú. Mestskí bratislavskí poslanci na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní prostredníctvom videokonferencie schválili vypožičanie priestorov pre zriadenie nových MOM.



Poslanci odobrili výpožičku mestských priestorov pre zriadenie MOM v plavárni Pasienky, kúpalisku Delfín, v Centre voľného času na Gessayovej, v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava či v budove Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Hlavné mesto už minulý týždeň avizovalo, že sa chce sústrediť na zriaďovanie dlhodobých MOM. "Dostupné i komfortné testovanie a najmä vtedy, keď ho konkrétni obyvatelia budú potrebovať, je podľa nášho presvedčenia kľúčom k zvládnutiu pandémie," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Bratislava a jej mestské časti deklarovali, že urobia všetko preto, aby každý, kto od stredy (27. 1.) bude pre nové pravidlá vlády potrebovať certifikát o absolvovaní testovania na COVID-19 na cestu do práce či pobyt v prírode, ho mohol získať čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie. Magistrát víta, že ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu na zriadenie ďalších MOM s požiadavkami mesta a mestských častí. Bratislavské samosprávy zároveň vytypovali miesta, kde by takéto MOM mohli vzniknúť.



"Hlavné mesto chce prispieť k tomu, aby chránilo zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce jeho obyvateľov a obyvateliek a napomohlo k zníženiu ochorenia COVID-19 na území Slovenska. Mesto Bratislava spolu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta disponuje a je pripravené poskytnúť nebytové priestory poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú zákonné podmienky na prevádzku MOM," deklaruje bratislavská samospráva.



Títo poskytovatelia musia podľa mesta vykonávať diagnostické vyšetrenia minimálne šesť dní v týždni, z toho minimálne jeden deň bude deň pracovného voľna či deň pracovného pokoja. Ich MOM musia byť otvorené aspoň osem hodín denne, najskôr od 8.00 h rannej. "Diagnostické vyšetrenia môžu byť vykonávané aj sedem dní v týždni a viac ako osem hodín denne, ak sa tak spoločensky uvedomelý a empatický poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vzhľadom na vývoj pandémie a záujem občanov o testovanie slobodne rozhodne," skonštatovalo mesto.