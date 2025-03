V Bratislave čakajú dopravné obmedzenia v súvislosti s protestom

Bratislava 21. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave upozorňuje na očakávané dopravné obmedzenia v blízkosti Námestia slobody v súvislosti s piatkovým verejným zhromaždením. K obmedzeniam môže dôjsť počas aj pred zhromaždením. Výzvy adresuje vodičom i chodcom. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Už pred začiatkom podujatia môžu byť v okolí námestia dopravné obmedzenia a uzávery," pripomína mestská polícia.



Motoristom odporúča zvoliť alternatívne trasy. Ak už okolím budú prechádzať, majú znížiť rýchlosť a venovať maximálnu pozornosť okoliu. Chodcom odporúča byť vo veľkom dave ľudí opatrní, pri prechádzaní cez cestu by mali mobil radšej odložiť.



Hliadky mestskej polície budú opäť dohliadať na bezpečný priebeh podujatia v spolupráci s Policajným zborom. MsP vyzvala na slušné správanie, dodržiavanie pravidiel a rešpektovanie pokynov organizátora a policajných hliadok. Okrem zvýšenej opatrnosti apeluje aj na vzájomnú ohľaduplnosť. V prípade potreby je možné obrátiť sa priamo na policajtov v teréne alebo kontaktovať políciu na linke 159.



Bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že okrem priľahlých ulíc Námestia slobody môže dôjsť na základe dopravno-bezpečnostnej situácie k uzatváraniu príjazdových komunikácií, a to Námestie 1. mája, Jánska ulica, Radlinského ulica a ulica Imricha Karvaša. Cestnú premávku bude riadiť dopravná polícia.



Batislavská krajská polícia bude dohliadať na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súvislosti s viacerými verejnými zhromaždeniami v Bratislavskom kraji. Okrem centra hlavného mesta aj v Pezinku, v Senci a Malackách.



Dopravný podnik Bratislava zároveň upozorňuje na obmedzenie premávky MHD v okolí Námestia slobody, a to v čase približne od 17.45 do 19.15 h. Na okolitých uliciach bude vylúčená premávka niektorých spojov. Dočasné zmeny sa dotknú liniek 31, 39, 44, 59 a 94.