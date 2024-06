V Bratislave cez víkend riešili viacero vodičov pod vplyvom alkoholu

Bratislava 3. júna (TASR) - Bratislavská polícia počas uplynulého víkendu riešila viacero vodičov pod vplyvom alkoholu. Bolo voči nim vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň za minulý týždeň policajti zistili celkovo 25 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z celkového počtu tiež zaznamenali 13 trestných činov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



Polícia v piatok (31. 5.) riešila v smere od Malaciek do obce Studienka 25–ročného vodiča, ktorý skončil po svojej jazde mimo vozovky. Nafúkal 2,31 promile. "Druhá dopravná nehoda za účasti stromu a vodiča pod vplyvom alkoholu sa stala v Ivanke pri Dunaji smerom na obec Zálesie v sobotu (1. 6.) v poobedných hodinách," uviedla Šimková. Vodič, ktorého hodnota alkoholu bola 2,31 promile, podľa jej slov na rovnom úseku nezvládol riadenie vozidla a narazil do stromu.



Polícia v sobotu riešila aj 55-ročného vodiča, ktorý poškodil zaparkované vozidlá v obci Plavecké Podhradie a z miesta nehody ušiel, nafúkal 2,02 promile. Zaoberali sa i nehodou 25-ročného vodiča, ktorý v križovatke s Košickou ulicou v Bratislave nedodržal bezpečnú vzdialenosť a narazil do pred ním idúceho vozidla. Vodič nafúkal 2,25 promile.



V nedeľu (2. 6.) polícia riešila 64-ročného vodiča, ktorý si sadol za volant s 2,31 promile a zišiel na ceste z obce Slovenský Grob smer Pezinok z cesty. "Jeho vozidlo sa prevrátilo na bok a vodič zostal v ňom zakliesnený," ozrejmila hovorkyňa. Dodala, že konaním spôsobil škodu približne 12.500 eur.



Polícia opäť pripomenula, že jazdou pod vplyvom alkoholu vodiči riskujú a ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky.