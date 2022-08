V Bratislave chcú hľadať riešenie, ako čo najviac predchádzať požiarom

Bratislava 18. augusta (TASR) – Bratislavské samosprávy chcú spolu so štátom hľadať riešenie, ako by sa dalo čo najviac predchádzať požiarom v extraviláne. Ide najmä o údržbu neobrábaných viníc a polí. Mestské časti totiž nemajú v tomto smere žiadne kompetencie, chceli by to však zmeniť. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Rače Michal Drotován aj v súvislosti s tohtotýždňovým požiarom vo vinohradoch.



"Komunikovali sme s hlavným mestom, starostami mestských častí Nové Mesto a Vajnory, aby sa na celomestskej úrovni zvolalo rokovanie so štátom a Okresným úradom Bratislava, aby sa našlo riešenie, ako čo najviac do budúcna predchádzať požiarom v intraviláne," konštatuje Drotován.



Mestská časť zároveň plánuje zmeniť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dotáciách. Chce promptnejšie reagovať na prípadné mimoriadne situácie a možné živelné pohromy ako požiar, povodeň či zosuv svahu, a aby bolo možné v takýchto prípadoch schváliť dotáciu počas celého roka. Starosta taktiež ubezpečil, že všetky pozemky, ktoré zasiahol požiar, sú v územnom pláne vinicami a nimi aj ostanú. "Nezmení to žiaden požiar. Rovnako, ak by nebodaj horelo v lesoparku, tak to stavebné pozemky nevytvorí," odkázal na margo hoaxov.



Podľa predsedu občianskeho združenia (OZ) Terroir Rača Ivana Vranu sa ešte nedalo odhadnúť, koľko úrody bolo zničenej. Keďže bol požiar rozsiahly a pôda rozpálená, vinohradníci sa do viníc dostali až po dlhšej dobe. "Niektorí majú úrodu zničenú okrajovo od susediacich spustnutých riadkov a niektorí sú na tom podstatne horšie," uviedol pre TASR.



Príčinu požiaru naďalej vyšetrujú kompetentné orgány, možností však podľa Vranu môže byť viac, keďže tráva v rúnach, respektíve neobrobených viniciach bola veľmi suchá. Poukázal však aj na to, že počas pandémie si mnoho ľudí z viníc nad Račou spravilo oddychovú rekreačnú oblasť, hoci ide o súkromné pozemky, na ktorých sa pestuje hrozno.



"Je to o ľuďoch. Niektorí sa správajú tak, že si vážia prácu vinohradníka, no nájdu sa aj takí, ktorí majiteľovi vyčítajú, že strieka vinohrad, respektíve ide po vinohradníckej ceste s traktorom a práši," skonštatoval Vrana. Odkázal, že trojica vinohradník, cyklista a psičkár, ktorá sa pohybuje vo viniciach, by sa mala navzájom rešpektovať.



Starosta Rače prisľúbil, že mestská časť sa bude snažiť poškodeným vinohradníkom, ktorým zhorela časť úrody, pomôcť. Pomôcť im môžu aj návštevníci septembrového Račianskeho vinobrania.